Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Беларусь — Дания. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ильдар Ахметзянов покинул «КАМАЗ» и стал новым главным тренером «Оренбурга»

Ильдар Ахметзянов покинул «КАМАЗ» и стал новым главным тренером «Оренбурга»
Аудио-версия:
Комментарии

Ильдар Ахметзянов покинул челнинский «КАМАЗ» и возглавит «Оренбург», сообщается в телеграм-канале футбольного клуба.

«Ильдар Раушанович — человек, имя которого неразрывно связано с историей нашего клуба.

Он защищал цвета ФК КАМАЗ в качестве футболиста, а зимой 2017 года вошёл в тренерский штаб команды.

В ноябре 2020-го Ильдар Ахметзянов возглавил клуб в роли главного тренера. Под его руководством «КАМАЗ» вышел в ФНЛ и на протяжении нескольких лет стабильно выполнял поставленные задачи.

Теперь Ильдар Раушанович, вместе с Дмитрием Белоруковым и Артуром Ахметгалимовым, продолжит карьеру в «Оренбурге». Платон Захарчук остаётся в ФК КАМАЗ и войдёт в обновлённый тренерский штаб команды.

Мы благодарим Ильдара Раушановича за преданность, труд и эмоции, подаренные клубу и болельщикам!

Желаем новых побед и успехов на новом этапе карьеры», — говорится в сообщении в телеграм-канале «КАМАЗа».

Материалы по теме
Главный тренер «КАМАЗа» Ахметзянов вскоре попрощается с игроками и возглавит «Оренбург»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android