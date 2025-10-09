Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Ильдар Ахметзянов покинул «КАМАЗ» и стал новым главным тренером «Оренбурга»

Ильдар Ахметзянов покинул челнинский «КАМАЗ» и возглавит «Оренбург», сообщается в телеграм-канале футбольного клуба.

«Ильдар Раушанович — человек, имя которого неразрывно связано с историей нашего клуба.

Он защищал цвета ФК КАМАЗ в качестве футболиста, а зимой 2017 года вошёл в тренерский штаб команды.

В ноябре 2020-го Ильдар Ахметзянов возглавил клуб в роли главного тренера. Под его руководством «КАМАЗ» вышел в ФНЛ и на протяжении нескольких лет стабильно выполнял поставленные задачи.

Теперь Ильдар Раушанович, вместе с Дмитрием Белоруковым и Артуром Ахметгалимовым, продолжит карьеру в «Оренбурге». Платон Захарчук остаётся в ФК КАМАЗ и войдёт в обновлённый тренерский штаб команды.

Мы благодарим Ильдара Раушановича за преданность, труд и эмоции, подаренные клубу и болельщикам!

Желаем новых побед и успехов на новом этапе карьеры», — говорится в сообщении в телеграм-канале «КАМАЗа».