Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Беларусь — Дания. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Владислав Радимов рассказал, почему считает Челестини лучшим тренером РПЛ в сентябре

Владислав Радимов рассказал, почему считает Челестини лучшим тренером РПЛ в сентябре
Комментарии

Бывший футболист и тренер санкт-петербургского «Зенита» Владислав Радимов объяснил, почему выбрал Фабио Челестини из ЦСКА лучшим тренером Мир Российской Премьер-Лиги по итогам сентября.

«Да, одно поражение, но с «Ростовом» играли в меньшинстве. Переломили тяжёлый матч с «Сочи». И всё это на фоне потери лидера Глебова. Важно отметить победу в дерби над «Спартаком», хоть и в октябре, выход на чистое первое место», — приводит слова Радимова официальный сайт РПЛ.

По состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги занимает ЦСКА, набравший 24 очка. На второй строчке расположился «Локомотив» (23), тройку лидеров замыкает действующий чемпион России в лице «Краснодара» (23).

Материалы по теме
Андрей Аршавин объяснил, почему считает Челестини лучшим тренером РПЛ в сентябре
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android