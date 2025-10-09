Владислав Радимов рассказал, почему считает Челестини лучшим тренером РПЛ в сентябре

Бывший футболист и тренер санкт-петербургского «Зенита» Владислав Радимов объяснил, почему выбрал Фабио Челестини из ЦСКА лучшим тренером Мир Российской Премьер-Лиги по итогам сентября.

«Да, одно поражение, но с «Ростовом» играли в меньшинстве. Переломили тяжёлый матч с «Сочи». И всё это на фоне потери лидера Глебова. Важно отметить победу в дерби над «Спартаком», хоть и в октябре, выход на чистое первое место», — приводит слова Радимова официальный сайт РПЛ.

По состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги занимает ЦСКА, набравший 24 очка. На второй строчке расположился «Локомотив» (23), тройку лидеров замыкает действующий чемпион России в лице «Краснодара» (23).