Полузащитник «Зенита» Педро оценил свои и Жерсона перспективы выступить на ЧМ-2026

Полузащитник «Зенита» Педро оценил вероятность вызова в сборную Бразилии на ЧМ-2026. Также он высказался о перспективах одноклубника Жерсона получить приглашение в национальную команду.

«Мне будет сложновато попасть в заявку на ближайший чемпионат мира. Но кропотливая работа и упорный труд могут сделать невозможное возможным. И если не на ближайшем, то на следующем чемпионате мира я хочу оказаться в составе сборной Бразилии. Это важнейшее событие для любого игрока – надеть форму сборной. А по поводу Жерсона уверен, что, когда он восстановится и наберёт форму, все шансы побороться за место в составе у него будут», — сказал Педро в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.