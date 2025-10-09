Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Беларусь — Дания. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Полузащитник «Зенита» Педро оценил свои и Жерсона перспективы выступить на ЧМ-2026

Полузащитник «Зенита» Педро оценил свои и Жерсона перспективы выступить на ЧМ-2026
Комментарии

Полузащитник «Зенита» Педро оценил вероятность вызова в сборную Бразилии на ЧМ-2026. Также он высказался о перспективах одноклубника Жерсона получить приглашение в национальную команду.

«Мне будет сложновато попасть в заявку на ближайший чемпионат мира. Но кропотливая работа и упорный труд могут сделать невозможное возможным. И если не на ближайшем, то на следующем чемпионате мира я хочу оказаться в составе сборной Бразилии. Это важнейшее событие для любого игрока – надеть форму сборной. А по поводу Жерсона уверен, что, когда он восстановится и наберёт форму, все шансы побороться за место в составе у него будут», — сказал Педро в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

Материалы по теме
«Деградация РПЛ? Чемпионат России растёт!» Как юный Педро стал лидером «Зенита»
Эксклюзив
«Деградация РПЛ? Чемпионат России растёт!» Как юный Педро стал лидером «Зенита»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android