Педро прокомментировал частые смены позиции в «Зените»

Полузащитник «Зенита» Педро высказался о частых сменах позиции в составе сине-бело-голубых. Сергей Семак использовал его на обоих флангах и в центре полузащиты.

– Ты играл слева, справа, «десяткой» – эти частые изменения роли тебя не тревожат?

– Меня это не беспокоит. Ещё в академии «Коринтианса» я привык к тому, что меня используют в разных ролях. Я готов к этому. Мне хватает навыков для игры на каждой из этих позиций. И совершенно не принципиально, где меня будут использовать. Я со своей стороны буду выкладываться на максимум, куда бы меня ни поставили, — сказал Педро в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

Педро играет за санкт-петербургский клуб с января 2024 года. За этот период он провёл 68 матчей, в которых отметился девятью голами и 10 результативными передачами. Действующий контракт 19-летнего бразильца рассчитан до лета 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, — € 12 млн.