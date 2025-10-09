Шнякин объяснил, как на РПЛ повлияло возвращение Черчесова

Известный футбольный комментатор Дмитрий Шнякин оценил работу Станислава Черчесова на посту главного тренера «Ахмата». Под его руководством команда сыграла 8 матчей в Мир Российской Премьер-Лиге: 4 победы, 3 ничьих, 1 поражение.

«Будто у Черчесова и не было многолетней паузы в РПЛ. Быстро и уверенно разложил всё по полкам в «Ахмате», где собрались сильные исполнители, но не было порядка. Лига тут же стала конкурентнее: появилась ещё одна команда, которая может забрать очки или даже переиграть любого соперника. В сентябре «Ахмат» Черчесова уверенно отдалился от зоны переходных матчей», — цитирует Шнякина официальный сайт РПЛ.