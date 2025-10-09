Скидки
Шнякин объяснил, как на РПЛ повлияло возвращение Черчесова

Шнякин объяснил, как на РПЛ повлияло возвращение Черчесова
Комментарии

Известный футбольный комментатор Дмитрий Шнякин оценил работу Станислава Черчесова на посту главного тренера «Ахмата». Под его руководством команда сыграла 8 матчей в Мир Российской Премьер-Лиге: 4 победы, 3 ничьих, 1 поражение.

«Будто у Черчесова и не было многолетней паузы в РПЛ. Быстро и уверенно разложил всё по полкам в «Ахмате», где собрались сильные исполнители, но не было порядка. Лига тут же стала конкурентнее: появилась ещё одна команда, которая может забрать очки или даже переиграть любого соперника. В сентябре «Ахмат» Черчесова уверенно отдалился от зоны переходных матчей», — цитирует Шнякина официальный сайт РПЛ.

