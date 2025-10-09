«Всё возможно». Лечи Садулаев — о том, может ли сборная России выиграть Евро-2028

Полузащитник грозненского «Ахмата» Лечи Садулаев ответил на вопрос, может ли сборная России выиграть чемпионат Европы — 2028, который пройдёт в Англии, Шотландии, Уэльсе и Ирландии.
— В 2008 году мы выиграли бронзовые медали. А победить на Евро реально?
— Надеюсь, мы что-нибудь выиграем.
— Через три года красиво будет?
— Выиграть чемпионат Европы? Всё возможно в этом мире, — приводит слова Садулаева «Матч ТВ».
Все российские команды, включая сборные, отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине с конца февраля 2022 года. С тех пор сборная России проводит только товарищеские матчи.