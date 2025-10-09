Скидки
Беларусь — Дания. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Игонин: перед сборной России в матче с Ираном стоит главная задача — результат

Аудио-версия:
Бывший полузащитник «Зенита» Алексей Игонин поделился ожиданиями от предстоящего матча между сборными России и Ирана, который пройдёт 10 октября на стадионе «Волгоград Арена».

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
10 октября 2025, пятница. 20:00 МСК
Россия
Не начался
Иран
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Перед сборной России в матче с Ираном стоит главная задача — результат, по-другому быть не может. Но главный тренер национальной команды ставит задачу посмотреть и попробовать какие-то варианты с тем, куда движется сборная и что будет дальше. Наверное, каким-то образом предугадать, когда мы вернёмся, и давать шанс тем футболистам, кто сможет там играть и быть лучше. Конечно, и зрители хотят видеть не только прагматичный, но и интересный футбол.

Хоть Иран и является постоянным участником чемпионата мира, но мы уже видели, что сборные, которые приезжают в Россию на товарищеские матчи, решают свои задачи. Они находятся в разном состоянии. Так что не стоит использовать такие матчи как лакмусовую бумажку, чтобы понять, на каком уровне наша сборная в мировом футболе. Для нас проще посмотреть, как выглядят отдельные футболисты на своих позициях. А игру в целом не до конца корректно смотреть, чтобы делать какой-то вывод», — сказал Игонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

