Главная Футбол Новости

Максим Деменко: «Спартак» доверяет Александру Максименко

Комментарии

Экс-футболист «Спартака» Максим Деменко высказался о голкипере красно-белых Александре Максименко.

«Максименко общается с Кафановым по своим моментам. У каждого вратаря в подсознании есть мысли, что где-то сделал не так, где-то не выручил. Пропущенные мячи с ЦСКА — командные действия. Вратарь несёт ответственность в последнюю очередь.

Идут разговоры о продлении контракта с Максименко. Как понимаю, сейчас его не устраивают условия. Лучше ему договориться со «Спартаком». Вряд ли он попадёт в другой топ-клуб России. Если только не уедет в Европу. Но надо найти компромисс и договориться со «Спартаком». Клуб доверяет Максименко», — сказал Деменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Комментарии
