Беларусь — Дания. Прямая трансляция
21:45 Мск
Главная Футбол Новости

Мбаппе: я хочу играть в матче с Азербайджаном!

Мбаппе: я хочу играть в матче с Азербайджаном!
Форвард сборной Франции Килиан Мбаппе высказался в преддверии матча отбора на ЧМ-2026 со сборной Азербайджана. Игра пройдёт 10 октября. Также Килиан затронул тему, почему клубы неохотно отпускают своих игроков в сборные, — они боятся травм.

ЧМ-2026 — Европа . Группа D. 3-й тур
10 октября 2025, пятница. 21:45 МСК
Франция
Не начался
Азербайджан
«Я хочу играть, и тренер этого хочет. Чувствую себя хорошо. У меня нет особых опасений. Я с нетерпением жду матча [c Азербайджаном].

Здесь всё чаще говорят об угрозе травм в сентябре. Футболистам платят клубы, и они не хотят терять своих игроков [из-за травм в сборных]. Но для нас сборная Франции — самое главное. В Мадриде всё прошло хорошо, было чёткое взаимопонимание. У меня ранее были проблемы с коленом, но я хотел приехать в сборную Франции. Клуб отнёсся к этому с пониманием», — сказал Мбаппе на пресс-конференции.

