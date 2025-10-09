Мбаппе: я хочу играть в матче с Азербайджаном!

Форвард сборной Франции Килиан Мбаппе высказался в преддверии матча отбора на ЧМ-2026 со сборной Азербайджана. Игра пройдёт 10 октября. Также Килиан затронул тему, почему клубы неохотно отпускают своих игроков в сборные, — они боятся травм.

«Я хочу играть, и тренер этого хочет. Чувствую себя хорошо. У меня нет особых опасений. Я с нетерпением жду матча [c Азербайджаном].

Здесь всё чаще говорят об угрозе травм в сентябре. Футболистам платят клубы, и они не хотят терять своих игроков [из-за травм в сборных]. Но для нас сборная Франции — самое главное. В Мадриде всё прошло хорошо, было чёткое взаимопонимание. У меня ранее были проблемы с коленом, но я хотел приехать в сборную Франции. Клуб отнёсся к этому с пониманием», — сказал Мбаппе на пресс-конференции.