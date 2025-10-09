«Это станет важным событием для «Зенита». Педро пожелал одноклубникам попасть на ЧМ-2026

Полузащитник «Зенита» Педро пожелал своим одноклубникам — Дугласу Сантосу и Луису Энрике — получить вызов в сборную Бразилии на ЧМ-2026.

– Важное событие сентября – дебют Дугласа Сантоса за сборную Бразилии. Как ты отреагировал на его вызов?

– Я отправил им сообщения, когда узнал о вызове в сборную. Все прекрасно понимают, как важно любому футболисту надевать футболку сборной и защищать честь страны. Догадываюсь, какую гордость они испытали.

– Смогут ли Дуглас и Энрике оказаться в итоговом списке на ЧМ-2026?

– Я буду за это болеть. Это станет важным событием для нашего клуба, — сказал Педро в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.