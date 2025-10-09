«Авторитарный, требовательный тренер, его слушаются». Генич — о Станиславе Черчесове

Известный футбольный комментатор Константин Генич рассказал, почему выбрал Станислава Черчесова из «Ахмата» лучшим тренером Мир Российской Премьер-Лиги по итогам сентября. Награду в итоге выиграл Фабио Челестини из ЦСКА.

«Даже самые отъявленные скептики, которые сомневались, в каком состоянии и куда вернётся Черчесов в РПЛ, предполагали, что будет более статусная, мощная, амбициозная команда, чем «Ахмат». Но Черчесов, засучив рукава, сразу начал с победы над «Зенитом» и выдал впечатляющую серию из семи матчей подряд без поражений. Команда управляема. Да, были неудачи в Кубке, но в чемпионате «Ахмат» продемонстрировал очень хорошую форму, очень сбалансированную игру, и видно, что команда впитала и продолжает впитывать идеи главного тренера. Черчесов – очень требовательный, амбициозный, авторитарный тренер, и команда его слушается, бежит, добилась неплохого прогресса под его руководством», — приводит слова Генича официальный сайт РПЛ.

По состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги занимает ЦСКА, набравший 24 очка. На второй строчке расположился «Локомотив» (23), тройку лидеров замыкает действующий чемпион России в лице «Краснодара» (23). «Ахмат» — девятый (15).