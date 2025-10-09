Конюхов — о зарплатах футболистов: так надо, у нас в деревне сантехник ездит на Porsche

Известный путешественник Фёдор Конюхов высказался о зарплатах российских футболистов. По словам Конюхова, если российские игроки получают много денег, значит, они того заслуживают.

— Многие критикуют спортсменов, особенно футболистов, за деньги. Якобы им сильно переплачивают. Стоит ли в профессиональный спорт внести немного аскетизма?

— Если они зарабатывают, значит, им платят. Каждый труд оплачиваем соответственным образом. Значит, так надо. У нас в деревне живут Игорь Петренко, Михаил Пореченков, Володя Машков, Вика и Вадим Цыгановы. И у нас проблема дождаться хорошего сантехника и хорошего электрика (улыбается). Мы все такие знаменитые, но не можем канализацию поправить. И сантехник у нас приезжает на Porsche, потому что он востребован. И нам хочется, чтобы у нас были хорошие сантехники, плотники, строители, электрики. А у нас одни артисты и спортсмены, и мы сидим (смеётся). На знаменитых не держится деревня. Пореченков и Конюхов не будут пасти барашков (смеётся), — приводит слова Конюхова Odds.ru.

По состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги занимает ЦСКА, набравший 24 очка. На второй строчке расположился «Локомотив» (23), тройку лидеров замыкает действующий чемпион России в лице «Краснодара» (23).