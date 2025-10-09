Гладилин: «Локомотив» может спокойно бороться за чемпионство в РПЛ

Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Гладилин оценил турнирные перспективы московского «Локомотива» в нынешнем сезоне Мир Российской Премьер-Лиги. Он считает, что железнодорожники могут побороться за титул. Сейчас «Локо» идёт на втором месте в турнирной таблице.

«Локомотив» может спокойно бороться за чемпионство в РПЛ. Ребята амбициозные, Галактионов собрал тех футболистов, которых он знает. Тренер сам молодой и тоже амбициозный. Здесь у «Локомотива» есть все шансы. Если ребята серьёзно настроятся на победу, то у них есть шанс взять чемпионство», — сказал Валерий Гладилин в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.