Беларусь — Дания. Прямая трансляция
21:45 Мск
Алексей Игонин: Жерсону надо много времени для адаптации в «Зените»

Бывший футболист «Зенита» Алексей Игонин заявил, что бразильцу Жерсону требуется много времени для адаптации в «Зените».

«Все слухи вокруг Жерсона постоянно приходят и уходят, чередуются и меняются. Для меня очевидная история, что футболисты, которые приезжают в Россию, особенно из Латинской Америки, делятся на два лагеря. Есть те, кто сразу включается и показывает свой класс. Другие — долго адаптируются. Тут вопрос не только тренера, команды и города, но и ещё тренировок, питания и всего остального.

Игрокам из Южной Америки сложно в России, тот же Малком тоже долго адаптировался. Жерсон — это футболист, которому нужно много времени для адаптации, не более того. Мы видели ещё до «Зенита», что это игрок высокого класса, отсюда большие ожидания от него», — сказал Игонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

