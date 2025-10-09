Полузащитник «Зенита» Педро поделился эмоциями от первого гола в сезоне

Полузащитник «Зенита» Педро прокомментировал свою игру в матче 11-го тура Мир РПЛ с «Акроном» (1:1). Он забил гол и был признан лучшим игроком встречи.

«Приятно получать индивидуальные награды. Это важно любому футболисту. Но когда итоговый результат не приносит радости, снижается удовольствие от подобных заслуг. Для меня всегда на первом месте командный результат. Слава богу, что смог забить первый мяч в сезоне. Но важнее возвращение победных результатов», — сказал Педро в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

Педро играет за санкт-петербургский клуб с января 2024 года. За этот период он провёл 68 матчей, в которых отметился девятью голами и 10 результативными передачами. Действующий контракт 19-летнего бразильца рассчитан до лета 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, — € 12 млн.