Главная Футбол Новости

Пальцев: Ахметзянов — топ-тренер со своим взглядом, он давно заслужил работать в клубе РПЛ

Защитник «Краснодара» Валентин Пальцев высказался о тренере Ильдаре Ахметзянове, который возглавит «Оренбург».

Пальцев играл под руководством Ахметзянова в «КАМАЗе».

«Ильдар Раушанович — топ-тренер со своим взглядом. Он давно заслужил работать в клубе РПЛ. Он ещё себя покажет», — сказал Пальцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Ахметзянову 41 год, он работает в «КАМАЗе» с 2017 года. За это время он был тренером, старшим тренером, тренером по физической подготовке, исполняющим обязанности главного тренера. На полноценной основе он возглавил команду из Набережных Челнов в июле 2024 года после получения лицензии категории UEFA Pro.

В нынешнем сезоне «КАМАЗ» набрал 22 очка в 13 матчах Лиги Pari и занимает шестое место в таблице чемпионата. 6 октября в 13-м туре команда Ахметзянова разгромила «Урал» со счётом 5:1.

«Оренбург» занимает 14-е место в таблице Мир РПЛ, набрав семь очков в 11 турах. 5 октября после поражения от «Ростова» (0:1) команду покинул главный тренер Владимир Слишкович.

