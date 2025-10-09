Педро раскрыл трудности адаптации Жерсона в «Зените»

Полузащитник «Зенита» Педро прокомментировал сложности адаптации бразильского хавбека Жерсона в петербургском клубе.

«Жерсон – замечательный футболист. Отличное усиление для нас. К сожалению, насколько я понимаю, из-за долгого сезона был риск получить травму, которая выбила бы его из строя. И не позволила бы показать, на что он способен. Уверен, после индивидуальной подготовки и тренировок он полностью восстановится и вернётся ещё сильнее. И в деле мы его увидим очень скоро», — сказал Педро в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

Педро играет за санкт-петербургский клуб с января 2024 года. За этот период он провёл 68 матчей, в которых отметился девятью голами и 10 результативными передачами. Действующий контракт 19-летнего бразильца рассчитан до лета 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, — € 12 млн.