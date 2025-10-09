Андрей Аршавин просит суд снизить размер алиментов до 1/6 части своих доходов

Бывший полузащитник санкт-петербургского «Зенита», лондонского «Арсенала» и сборной России Андрей Аршавин обратился в суд с просьбой снизить размер алиментов бывшей супруге телеведущей Юлии Барановской до 1/6 части своих доходов. Об этом сообщил представитель ответчицы Николай Фетисов.

«Аршавин хочет уменьшить размер алиментов до 1/4 части всех доходов, а с апреля 2026 — до 1/6 части всех доходов. Основная причина – с августа 2025 Аршавин выплачивает алименты ребёнку от другого брака. В 2014 году Барановская отказалась взыскивать с него алименты за прошедшие 10 месяцев, на тот момент это было € 1,5 млн, сделала жест доброй воли, пошла на уступки. Они договорились, что не будет взыскивать, но алименты останутся в определённом объёме, Аршавин, можно сказать, спустя годы слово не сдержал, вышел с иском», — приводит слова Фетисова «РИА Новости Спорт».

Ранее сообщалось, что сейчас Аршавин отдаёт на содержание детей более половины дохода и хочет сократить выплаты вдвое. Старшему сыну Андрея и Юлии Барановской исполнилось 19 лет, а дочь вскоре станет совершеннолетней, поэтому экс-футболист просит оставить выплаты только на младшего сына Арсения.