Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Беларусь — Дания. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Андрей Аршавин просит суд снизить размер алиментов до 1/6 части своих доходов

Андрей Аршавин просит суд снизить размер алиментов до 1/6 части своих доходов
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший полузащитник санкт-петербургского «Зенита», лондонского «Арсенала» и сборной России Андрей Аршавин обратился в суд с просьбой снизить размер алиментов бывшей супруге телеведущей Юлии Барановской до 1/6 части своих доходов. Об этом сообщил представитель ответчицы Николай Фетисов.

«Аршавин хочет уменьшить размер алиментов до 1/4 части всех доходов, а с апреля 2026 — до 1/6 части всех доходов. Основная причина – с августа 2025 Аршавин выплачивает алименты ребёнку от другого брака. В 2014 году Барановская отказалась взыскивать с него алименты за прошедшие 10 месяцев, на тот момент это было € 1,5 млн, сделала жест доброй воли, пошла на уступки. Они договорились, что не будет взыскивать, но алименты останутся в определённом объёме, Аршавин, можно сказать, спустя годы слово не сдержал, вышел с иском», — приводит слова Фетисова «РИА Новости Спорт».

Ранее сообщалось, что сейчас Аршавин отдаёт на содержание детей более половины дохода и хочет сократить выплаты вдвое. Старшему сыну Андрея и Юлии Барановской исполнилось 19 лет, а дочь вскоре станет совершеннолетней, поэтому экс-футболист просит оставить выплаты только на младшего сына Арсения.

Материалы по теме
Андрей Аршавин объяснил, почему считает Челестини лучшим тренером РПЛ в сентябре
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android