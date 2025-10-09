Гладилин: «Динамо» нужно время — команда ещё не вписалась в требования Карпина

Бывший футболист Валерий Гладилин высказался об игре и результатах московского «Динамо» в нынешнем сезоне Мир РПЛ. Летом бело-голубых возглавил Валерий Карпин, по состоянию на сегодняшний день «Динамо» занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата России.

«Динамо» нужно время. Сейчас ребята освоятся, пришло много футболистов, которые ещё не до конца вписались в команду. Те, которые были, тоже ещё не перестроились к требованиям Карпина. Окончание осеннего периода в РПЛ будет таким для команды. Думаю, ситуация стабилизируется и «Динамо» тоже будет бороться за самые высокие места в РПЛ», — сказал Гладилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.