Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Беларусь — Дания. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гладилин: «Динамо» нужно время — команда ещё не вписалась в требования Карпина

Гладилин: «Динамо» нужно время — команда ещё не вписалась в требования Карпина
Комментарии

Бывший футболист Валерий Гладилин высказался об игре и результатах московского «Динамо» в нынешнем сезоне Мир РПЛ. Летом бело-голубых возглавил Валерий Карпин, по состоянию на сегодняшний день «Динамо» занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата России.

«Динамо» нужно время. Сейчас ребята освоятся, пришло много футболистов, которые ещё не до конца вписались в команду. Те, которые были, тоже ещё не перестроились к требованиям Карпина. Окончание осеннего периода в РПЛ будет таким для команды. Думаю, ситуация стабилизируется и «Динамо» тоже будет бороться за самые высокие места в РПЛ», — сказал Гладилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Материалы по теме
В РФС заявили, что обеспечили Карпина всем необходимым для комфортной работы в сборной
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android