КДК РФС оштрафовал «Спартак» за оскорбительные выражения фанатов в матче с ЦСКА
Глава Контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что организация оштрафовала московский «Спартак» за поведение болельщиков по ходу игры 11-го тура Мир РПЛ с ЦСКА (2:3).
Мир Российская Премьер-лига . 11-й тур
05 октября 2025, воскресенье. 16:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 2
Спартак М
Москва
1:0 Глебов – 5' 2:0 Обляков – 12' 3:0 Круговой – 18' 3:1 Фернандеш – 21' 3:2 Гарсия – 57'
«Болельщики скандировали оскорбительные выражения и просто так, и в адрес судьи, и в адрес ЦСКА. Седьмое нарушение [в сезоне], штраф — 100 тысяч рублей», — приводит слова Григорьянца «РИА Новости Спорт».
По состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги занимает ЦСКА, набравший 24 очка. На второй строчке расположился «Локомотив» (23), тройку лидеров замыкает действующий чемпион России в лице «Краснодара» (23). «Спартак» — шестой (18).
Комментарии
