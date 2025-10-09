КДК РФС оштрафовал «Спартак» за оскорбительные выражения фанатов в матче с ЦСКА

Глава Контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что организация оштрафовала московский «Спартак» за поведение болельщиков по ходу игры 11-го тура Мир РПЛ с ЦСКА (2:3).

«Болельщики скандировали оскорбительные выражения и просто так, и в адрес судьи, и в адрес ЦСКА. Седьмое нарушение [в сезоне], штраф — 100 тысяч рублей», — приводит слова Григорьянца «РИА Новости Спорт».

По состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги занимает ЦСКА, набравший 24 очка. На второй строчке расположился «Локомотив» (23), тройку лидеров замыкает действующий чемпион России в лице «Краснодара» (23). «Спартак» — шестой (18).