Беларусь — Дания. Прямая трансляция
21:45 Мск
Главная Футбол Новости

«Локомотив» и «Динамо» оштрафованы КДК на 190 тыс. рублей по итогам матча 11-го тура РПЛ

Глава Контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что организация оштрафовала московские «Динамо» и «Локомотив» на 190 тысяч рублей за нарушения в матче 11-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, который завершился победой железнодорожников со счётом 5:3.

Мир Российская Премьер-лига . 11-й тур
04 октября 2025, суббота. 19:45 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 5
Локомотив М
Москва
0:1 Пруцев – 1'     1:1 Сергеев – 23'     2:1 Бителло – 27'     2:2 Батраков – 43'     2:3 Комличенко – 68'     2:4 Воробьёв – 81'     3:4 Осипенко – 85'     3:5 Руденко – 90+2'    

«Футбольный клуб «Динамо» направил на шесть минут позже на флэш-интервью. Штраф составил 20 тысяч рублей. Главный тренер «Динамо» Валерий Карпин оштрафован на 10 тысяч рублей за выходы за пределы технической зоны. Болельщики «Динамо» бросили на футбольное поле пластиковую бутылку, штраф — 50 тысяч рублей. У «Динамо» была задержка выхода команды из раздевалки на четыре минуты, штраф — 50 тысяч рублей. Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов оштрафован на 10 тысяч рублей за систематические выходы за пределы технической зоны. Игроки «Локомотива» Руслан Мялковский и Николай Комличенко не прошли через микст-зону, за необеспечение прохода игроков через неё «Локомотиву» штраф в 50 тысяч рублей», — приводит слова Григорьянца ТАСС.

По состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги занимает ЦСКА, набравший 24 очка. На второй строчке расположился «Локомотив» (23), тройку лидеров замыкает действующий чемпион России в лице «Краснодара» (23). «Динамо» — восьмое (15).

Комментарии
