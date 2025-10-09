«Локомотив» и «Динамо» оштрафованы КДК на 190 тыс. рублей по итогам матча 11-го тура РПЛ

Глава Контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что организация оштрафовала московские «Динамо» и «Локомотив» на 190 тысяч рублей за нарушения в матче 11-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, который завершился победой железнодорожников со счётом 5:3.

«Футбольный клуб «Динамо» направил на шесть минут позже на флэш-интервью. Штраф составил 20 тысяч рублей. Главный тренер «Динамо» Валерий Карпин оштрафован на 10 тысяч рублей за выходы за пределы технической зоны. Болельщики «Динамо» бросили на футбольное поле пластиковую бутылку, штраф — 50 тысяч рублей. У «Динамо» была задержка выхода команды из раздевалки на четыре минуты, штраф — 50 тысяч рублей. Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов оштрафован на 10 тысяч рублей за систематические выходы за пределы технической зоны. Игроки «Локомотива» Руслан Мялковский и Николай Комличенко не прошли через микст-зону, за необеспечение прохода игроков через неё «Локомотиву» штраф в 50 тысяч рублей», — приводит слова Григорьянца ТАСС.

По состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги занимает ЦСКА, набравший 24 очка. На второй строчке расположился «Локомотив» (23), тройку лидеров замыкает действующий чемпион России в лице «Краснодара» (23). «Динамо» — восьмое (15).