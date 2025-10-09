Скидки
Главная Футбол Новости

Первый тренер Файзуллаева оценил назначение Каннаваро в сборную Узбекистана

Аудио-версия:
Комментарии

Дмитрий Ан, первый тренер экс-футболиста ЦСКА Аббосбека Файзуллаева, оценил назначение Фабио Каннаваро главным тренером сборной Узбекистана. Специалист будет руководить национальной командой на ЧМ-2026.

«Будем надеяться, что наше руководство не ошиблось, назначив Каннаваро в сборную Узбекистана. Фабио — это уровень, а руководство делает всё, чтобы мы достойно выступили на чемпионате мира. Но тот же Кападзе остался в тренерском штабе сборной Узбекистана.

Мы все болеем и будем болеть за нашу национальную команду. Хотелось бы, чтобы Каннаваро достойно подготовил и привёл команду к качественной игре благодаря своему опыту отличного футболиста и тренера. Я поддерживаю такое назначение, потому что уровень сборной Узбекистана очень сильно поднялся. Мы вышли на следующую ступень: чемпионат мира и Олимпиада. Плюс юношеские и молодёжные сборные постоянно участвуют в международных турнирах. Прогресс очевиден», — сказал Ан в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Комментарии
