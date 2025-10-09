Непомнящий: Кападзе гораздо лучше подходит для сборной Узбекистана, чем Каннаваро

Российский тренер Валерий Непомнящий заявил, что сборной Узбекистана следовало оставить тренером Тимура Кападзе, который вывел команду на ЧМ-2026, а не назначать Фабио Каннаваро.

«Во-первых, я хорошо знаю Тимура Кападзе. Он у меня играл, когда я работал в Узбекистане. Он отличный парень и, как выясняется, специалист. Да, он дорабатывал оставшиеся три-четыре игры, по-моему. Тем не менее по сравнению с Каннаваро он гораздо лучше подходит для сборной Узбекистана.

Это люди, которых он отлично знает. Его хорошо знают игроки. Для меня это очень удивительный момент, когда меняют тренера в такой ситуации — неизвестно по каким причинам. Говорят, что Кападзе оставляют в штабе сборной, но это неправильно, по моему пониманию», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.