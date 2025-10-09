Скидки
Беларусь — Дания. Прямая трансляция
Первый тренер Файзуллаева: Аббосу нравится у Нури Шахина в «Башакшехире»

Первый тренер Файзуллаева: Аббосу нравится у Нури Шахина в «Башакшехире»
Первый тренер полузащитника Аббосбека Файзуллаева Дмитрий Ан рассказал, что футболисту комфортно играть под руководством Нури Шахина в турецком «Башакшехире».

«Я вчера виделся с Аббосом и Шомой (Шомуродовым. — Прим. «Чемпионата») на базе сборной Узбекистана. Очень рад, что у Аббоса в «Башакшехире» есть старший товарищ в лице Шомы, ведь всегда будет поддержка. Это немаловажный фактор, когда играешь за рубежом. Это благополучно сказывается на карьере, играх и даже на восстановлении. Шома мне сказал: «Аббосу нужно немного времени». Он же две недели пропустил из-за паузы, возникшей из-за трансфера. Тогда Аббос ходил только в зал.

С его мышлением и остротой он будет играть в основном составе, и в скором времени мы его увидим. У Аббоса сейчас очень хорошее настроение, они сегодня уже играют с Кувейтом товарищеский матч. Мы пообщались ещё немного на тему Нури Шахина, Аббосу нравится у него. Просто нужно чуть-чуть подождать, он готов — со здоровьем всё отлично», — сказал Ан в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

