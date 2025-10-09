«Надеюсь, мы поставим точку». В ЦСКА высказались о будущем Мойзеса

Генеральный директор московского ПФК ЦСКА Роман Бабаев ответил на вопрос по поводу планов армейцев на бразильского защитника Мойзеса. Функционер заявил, что игрок и клуб близки к пролонгации контракта. На текущей неделе агент Мойзеса прилетит в Россию — стороны надеются закрыть вопрос о продлении сотрудничества.

«Мы очень близки к продлению соглашения с Мойзесом. На этой неделе прилетает его агент. Надеюсь, мы поставим точку в этом вопросе.

Срок контракта? В общей сложности, сколько у Мойзеса осталось по действующему контракту и сколько мы хотим добавить, это будет 4-летний контракт (до лета 2029 года)», — приводит слова Бабаева интернет-портал Sport24.

В нынешнем сезоне Мойзес сыграл за ЦСКА 17 матчей во всех турнирах, на его счету три голевых паса.