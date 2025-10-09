Полузащитник «Зенита» Педро рассказал, кого знает из новых бразильцев ЦСКА

Полузащитник «Зенита» Педро рассказал, с кем знаком из бразильских летних новичков московского ПФК ЦСКА.

«Я немного знаю только Матеуса Алвеса, но мы мало общались. Только в сборной. Он ничего не спрашивал у меня про переход и жизнь в России. Так что не удалось обсудить это. Желаю ему скорее адаптироваться и как можно быстрее показывать качественный футбол», — сказал Педро в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

Педро играет за санкт-петербургский клуб с января 2024 года. За этот период он провёл 68 матчей, в которых отметился девятью голами и 10 результативными передачами. Действующий контракт 19-летнего бразильца рассчитан до лета 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, — € 12 млн.