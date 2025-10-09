Скидки
Вингер ЦСКА Глебов назвал известного футболиста, с которым мечтает играть в одной команде

Крайний нападающий ПФК ЦСКА Кирилл Глебов ответил на вопрос, с кем из игроков топ-клубов ему хотелось бы сыграть. Так, Глебов назвал бельгийского полузащитника Кевина Де Брёйне, который сейчас выступает за итальянский «Наполи». Ранее Кевин играл за «Манчестер Сити», «Челси» и «Вольфсбург».

«Всегда хотелось сыграть с Де Брёйне. Ты можешь открываться куда хочешь, и он найдёт тебя — сделает такую передачу, что тебе нужно будет просто ногу подставить», — приводит слова Глебова «РИА Новости Спорт».

Глебову 19 лет. В этом сезоне Мир Российской Премьер-Лиги Кирилл провёл девять матчей, забил четыре гола и сделал одну результативную передачу.

