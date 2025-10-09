Садулаев ответил, какой могла бы быть группа у сборной России на чемпионате мира — 2026

Полузащитник грозненского «Ахмата» Лечи Садулаев ответил на вопрос, какой могла бы быть группа у сборной России на чемпионате мира — 2026, который пройдёт в США, Мексике и Канаде.

— Президенты России и США хорошо общаются. По силам решить футбольный вопрос?

— Я только за.

— Представим, что едем на чемпионат мира. Какой будет наша группа?

— Испания, США и Аргентина. И мы выходим в плей-офф! — приводит слова Садулаева «Матч ТВ».

Все российские команды, включая сборные, отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине с конца февраля 2022 года. С тех пор сборная России проводит только товарищеские матчи.