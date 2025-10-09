Юрий Сёмин высказался о назначении Каннаваро в сборную Узбекистана

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о назначении итальянского специалиста Фабио Каннаваро в сборную Узбекистана. Напомним, Каннаваро возглавил узбекскую национальную команду, сменив на посту главного тренера Тимура Кападзе.

— Как вы оцените назначение Каннаваро в сборную Узбекистана? Наверное, некрасиво поступили с Кападзе, который вывел команду на ЧМ?

— Почему? Это нормальное явление. Один тренер привёл команду на чемпионат мира, а другой — поедет на финальный турнир. Наверное, основания для этого есть и контракты подписаны. Но узбекская федерация сама знает, что делает. Каннаваро обладает достаточным тренерским опытом, ведь работал в Китае и в ряде других команд.

Второй момент — он в своё время выиграл «Золотой мяч» и даже был признан лучшим игроком первенства планеты. У него есть основания для того, чтобы со сборной Узбекистана поехать на чемпионат мира и привнести что-то новое в развитие футбола, — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.