Винисиус выложил большой текст с извинениями перед моделью, которая рассталась с ним

Нападающий мадридского «Реала» и сборной Бразилии Винисиус Жуниор извинился перед моделью Вирджинией Фонсекой, которая ранее рассталась с ним из-за переписок с другими девушками.

«Мы все переживаем ситуации, которые заставляют нас задумываться и расти. Недавно я столкнулся с ситуацией, которая заставила меня задуматься и признать, что моё поведение не соответствует тому, кем я хочу быть и какой тип отношений я хочу строить.

Вирджиния – невероятная женщина, замечательная мать, к которой я испытываю огромную привязанность и уважение. С момента нашей встречи она трижды приезжала ко мне в Мадрид, оставляя позади свою рутину, обязательства и жизнь, чтобы быть со мной.

Я встретил замечательную мать и невероятного партнёра. Хотя мы ещё не были парой, между нами возникла искренняя связь. Мне не стыдно признаться, что я был неосторожен, что повёл себя не лучшим образом и что разочаровал её.

Поэтому я хочу публично, от всего сердца извиниться, потому что понимаю, что настоящие отношения существуют только тогда, когда есть уважение, доверие и честность.

Сейчас моя цель – начать всё заново. Без лжи, без ссор, без масок. С большой любовью, нежностью и уважением», – написал Винисиус в социальной сети.