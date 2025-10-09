Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Беларусь — Дания. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Винисиус выложил большой текст с извинениями перед моделью, которая рассталась с ним

Винисиус выложил большой текст с извинениями перед моделью, которая рассталась с ним
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий мадридского «Реала» и сборной Бразилии Винисиус Жуниор извинился перед моделью Вирджинией Фонсекой, которая ранее рассталась с ним из-за переписок с другими девушками.

«Мы все переживаем ситуации, которые заставляют нас задумываться и расти. Недавно я столкнулся с ситуацией, которая заставила меня задуматься и признать, что моё поведение не соответствует тому, кем я хочу быть и какой тип отношений я хочу строить.

Вирджиния – невероятная женщина, замечательная мать, к которой я испытываю огромную привязанность и уважение. С момента нашей встречи она трижды приезжала ко мне в Мадрид, оставляя позади свою рутину, обязательства и жизнь, чтобы быть со мной.

Я встретил замечательную мать и невероятного партнёра. Хотя мы ещё не были парой, между нами возникла искренняя связь. Мне не стыдно признаться, что я был неосторожен, что повёл себя не лучшим образом и что разочаровал её.

Поэтому я хочу публично, от всего сердца извиниться, потому что понимаю, что настоящие отношения существуют только тогда, когда есть уважение, доверие и честность.

Сейчас моя цель – начать всё заново. Без лжи, без ссор, без масок. С большой любовью, нежностью и уважением», – написал Винисиус в социальной сети.

Материалы по теме
«Всегда на твоей стороне». Мбаппе — Винисиусу после матча с «Вильярреалом»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android