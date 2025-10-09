Скидки
Беларусь — Дания. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Главная Футбол Новости

Непомнящий: в шорт-листе «Спартака» на замену Станковичу опять одни иностранцы

Непомнящий: в шорт-листе «Спартака» на замену Станковичу опять одни иностранцы
Известный отечественный специалист Валерий Непомнящий высказался по поводу возможной смены тренера в московском «Спартаке».

«Я не знаю, какие критерии для работодателя выставляет «Спартак» по отношению к тому, кого нанимают. Какие задачи и цели? Может быть, у них такое есть. Надо потерпеть, дождёмся зимы, а там видно будет.

Не знаю, почему принято такое решение. Если бы был отечественный специалист, по-моему, всё было бы решено по-другому. Может быть, дело в неустойке. Слышал, что опять в шорт-листе «Спартака» есть только иностранные фамилии вместо Станковича», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

