Непомнящий: в шорт-листе «Спартака» на замену Станковичу опять одни иностранцы

Известный отечественный специалист Валерий Непомнящий высказался по поводу возможной смены тренера в московском «Спартаке».

«Я не знаю, какие критерии для работодателя выставляет «Спартак» по отношению к тому, кого нанимают. Какие задачи и цели? Может быть, у них такое есть. Надо потерпеть, дождёмся зимы, а там видно будет.

Не знаю, почему принято такое решение. Если бы был отечественный специалист, по-моему, всё было бы решено по-другому. Может быть, дело в неустойке. Слышал, что опять в шорт-листе «Спартака» есть только иностранные фамилии вместо Станковича», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.