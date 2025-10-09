Скидки
Беларусь — Дания. Прямая трансляция
Футбол Новости

Журавель: «Ахмат» Черчесова играет правильно, не слишком современно

Журавель: «Ахмат» Черчесова играет правильно, не слишком современно
Известный футбольный комментатор Тимур Журавель оценил работу Станислава Черчесова на посту главного тренера «Ахмата». Под его руководством команда сыграла восемь матчей в Мир Российской Премьер-Лиге: четыре победы, три ничьих, одно поражение.

«Он сделал из «Ахмата» очень сбалансированную команду, способную просто любого обыграть. Они, как любят говорить тренеры, играют правильно, не слишком, может быть, современно: там нет высокого прессинга, нет ультраскорости, как, например, у ЦСКА, но они вместе классно делают свою работу, каждая линия работает в контексте команды. Всё это красиво, эффективно, и мне кажется, Черчесов на каком-то новом уровне этими процессами управляет: он не кипит на кромке поля, он всегда спокоен, как будто знает, что все процессы под его контролем», — цитирует Журавеля сайт РПЛ.

