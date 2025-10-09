Скидки
В доме Винисиуса Жуниора в Мадриде произошёл пожар, полностью сгорела сауна

В доме футболиста «Реала» и сборной Бразилии Винисиуса Жуниора в Мадриде случился пожар, сообщает Marca.

По данным издания, пожар в доме футболиста в жилом районе Ла-Моралеха в пригороде Мадрида Алькобендас произошёл сегодня, 9 октября. Звонок в пожарную службу поступил около 11 утра по местному времени. Полностью сгорела сауна, которая располагалась в подвале дома. Самого Винисиуса не было на месте инцидента, он находится в расположении сборной Бразилии. Никто не пострадал, несмотря на то что дым от пожара заполнил два этажа здания.

По предварительной информации, возможной причиной пожара могла стать неисправность электропроводки в сауне.

