Игонин: приглашение в «Спартак» нового тренера может негативно повлиять на результат

Российский экс-футболист Алексей Игонин высказался на тему возможной смены тренера в московском «Спартаке».

«Учитывая перестановки в «Спартаке», многие ждали очередной смены тренера. Видимо, в клубе недовольны результатами, поэтому и сменился генеральный директор. Теперь новым функционерам нужно вникнуть в ситуацию. Было бы неправильно без подготовки разрушить всё, уволив Станковича. Приглашение нового тренера может отрицательно повлиять на финальный результат. Каждая потеря очков очень серьёзно влияет на место в турнирной таблице, поэтому к выбору тренера необходим трезвый подход. Изначально нужно выстроить систему и определиться. Я в этом плане поддерживаю «Спартак», потому что метаться, не понимая дальнейшего плана действия, неправильно», — сказал Игонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.