Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Беларусь — Дания. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игонин: приглашение в «Спартак» нового тренера может негативно повлиять на результат

Игонин: приглашение в «Спартак» нового тренера может негативно повлиять на результат
Аудио-версия:
Комментарии

Российский экс-футболист Алексей Игонин высказался на тему возможной смены тренера в московском «Спартаке».

«Учитывая перестановки в «Спартаке», многие ждали очередной смены тренера. Видимо, в клубе недовольны результатами, поэтому и сменился генеральный директор. Теперь новым функционерам нужно вникнуть в ситуацию. Было бы неправильно без подготовки разрушить всё, уволив Станковича. Приглашение нового тренера может отрицательно повлиять на финальный результат. Каждая потеря очков очень серьёзно влияет на место в турнирной таблице, поэтому к выбору тренера необходим трезвый подход. Изначально нужно выстроить систему и определиться. Я в этом плане поддерживаю «Спартак», потому что метаться, не понимая дальнейшего плана действия, неправильно», — сказал Игонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Материалы по теме
Гладилин: оставить Станковича в «Спартаке» — правильное решение, всё не так трагично
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android