Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Беларусь — Дания. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В РФС ответили на слова Мостового о силе нынешнего состава сборной России по футболу

В РФС ответили на слова Мостового о силе нынешнего состава сборной России по футболу
Аудио-версия:
Комментарии

Генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов ответил на слова полузащитника «Зенита» Андрея Мостового, который ранее заявил, что нынешний состав сборной России не слабее национальной команды 2018 года, дошедшей до четвертьфинала чемпионата мира — 2018.

«Это сослагательное наклонение. Как мы можем знать? Сборная — хорошая, у нас отличное поколение новых игроков, которое мы подготовили во многом благодаря изменению системы соревнований. Инфраструктура, условия, турниры, качество подготовки тренеров — эти вещи сейчас очень важны», — приводит слова Митрофанова «РИА Новости Спорт».

Отметим, что более трёх лет сборная России по футболу проводит только товарищеские встречи. В октябре россияне сыграют с Ираном и Боливией, в ноябре — с Чили и Перу.

Материалы по теме
КДК РФС оштрафовал «Спартак» за оскорбительные выражения фанатов в матче с ЦСКА
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android