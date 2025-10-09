В РФС ответили на слова Мостового о силе нынешнего состава сборной России по футболу

Генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов ответил на слова полузащитника «Зенита» Андрея Мостового, который ранее заявил, что нынешний состав сборной России не слабее национальной команды 2018 года, дошедшей до четвертьфинала чемпионата мира — 2018.

«Это сослагательное наклонение. Как мы можем знать? Сборная — хорошая, у нас отличное поколение новых игроков, которое мы подготовили во многом благодаря изменению системы соревнований. Инфраструктура, условия, турниры, качество подготовки тренеров — эти вещи сейчас очень важны», — приводит слова Митрофанова «РИА Новости Спорт».

Отметим, что более трёх лет сборная России по футболу проводит только товарищеские встречи. В октябре россияне сыграют с Ираном и Боливией, в ноябре — с Чили и Перу.