Четыре представителя России вошли в составы комитетов и комиссий ФИФА

Международная федерация футбола (ФИФА) на официальном сайте сообщила, что четыре представителя Российского футбольного союза (РФС) вошли в обновлённые составы комитетов и комиссий организации.

Президент РФС Александр Дюков остался членом комитета по соревнованиям клубных мужских команд, генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов вошёл в комитет по футбольным технологиям, инновациям и цифровой трансформации. Председатель комитета женского футбола РФС Полина Юмашева находится в списке комитета по управлению, аудиту и, соответствию, юрист Лариса Захарова — в апелляционном комитете.

Дюков, Митрофанов, Юмашева и Захарова избраны на четырёхлетний цикл до 2029 года.

С 2022 года российские клубы и сборные отстранены от участия в соревнованиях под эгидой УЕФА и ФИФА.