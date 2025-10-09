Конюхов о главном спортсмене в России: когда-то я болел за «Спартак», а сейчас — за Дзюбу

Известный путешественник Фёдор Конюхов ответил на вопрос, кто является главным спортсменом в России. Так, Конюхов выделил лучшего бомбардира в истории сборной России Артёма Дзюбу. Нападающий выступает за тольяттинский «Акрон».

— Фёдор Филиппович, кого вы считаете главным спортсменом нашей страны?

— Лев Яшин был моим кумиром, я же был вратарём, когда учился в школе и мореходке. Я был такой худой, прыгучий. А сейчас я наблюдаю за Артёмом Дзюбой, мне нравится его игра. Когда-то я болел за «Спартак», а сейчас — за Дзюбу. Мне нравится, как он бегает, забивает. Я переживаю за него как за спортсмена. Ну а что про него говорят, меня не касается, — приводит слова Конюхова Odds.ru.

По состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги занимает ЦСКА, набравший 24 очка. На второй строчке расположился «Локомотив» (23), тройку лидеров замыкает действующий чемпион России в лице «Краснодара» (23).