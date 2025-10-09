Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Беларусь — Дания. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Конюхов о главном спортсмене в России: когда-то я болел за «Спартак», а сейчас — за Дзюбу

Конюхов о главном спортсмене в России: когда-то я болел за «Спартак», а сейчас — за Дзюбу
Аудио-версия:
Комментарии

Известный путешественник Фёдор Конюхов ответил на вопрос, кто является главным спортсменом в России. Так, Конюхов выделил лучшего бомбардира в истории сборной России Артёма Дзюбу. Нападающий выступает за тольяттинский «Акрон».

— Фёдор Филиппович, кого вы считаете главным спортсменом нашей страны?
— Лев Яшин был моим кумиром, я же был вратарём, когда учился в школе и мореходке. Я был такой худой, прыгучий. А сейчас я наблюдаю за Артёмом Дзюбой, мне нравится его игра. Когда-то я болел за «Спартак», а сейчас — за Дзюбу. Мне нравится, как он бегает, забивает. Я переживаю за него как за спортсмена. Ну а что про него говорят, меня не касается, — приводит слова Конюхова Odds.ru.

По состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги занимает ЦСКА, набравший 24 очка. На второй строчке расположился «Локомотив» (23), тройку лидеров замыкает действующий чемпион России в лице «Краснодара» (23).

Материалы по теме
Конюхов — о зарплатах футболистов: так надо, у нас в деревне сантехник ездит на Porsche
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android