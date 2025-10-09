«Краснодар» объявил имя лучшего игрока команды в сентябре

Полузащитник Эдуард Сперцян признан лучшим футболистом «Краснодара» в сентябре по версии болельщиков, сообщается в телеграм-канале «быков».

За Сперцяна проголосовали 25,5% болельщиков. Второе место у Станислава Агкацева (19,6%), на третьем – Диего Коста (11,3%).

Ранее Сперцян был признан лучшим игроком «Краснодара» в июле-августе.

В этом сезоне 25-летний Сперцян провёл 16 матчей во всех турнирах на клубном уровне, забил пять мячей и отдал 10 голевых передач.

После 11 туров Мир Российской Премьер-Лиги «Краснодар» под руководством Мурада Мусаева набрал 23 очка и занимает третье место. Возглавляет таблицу ЦСКА (24 очка), вторым идёт «Локомотив» (23).