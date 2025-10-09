Непомнящий: Иран — непростой соперник для сборной России, но наша команда сильнее

Тренер Валерий Непомнящий назвал команду Ирана непростым соперником для сборной России, но в качестве фаворита выделил именно команду Валерия Карпина.

«Сборная Ирана — непростой соперник для нас. К ней нужно относиться очень серьёзно. Мы знаем игроков их сборной, которые играли у нас и играют сейчас. Мне кажется, жалко, что мы первый матч играем с Ираном. Я бы хотел, чтобы эта встреча была второй, тогда бы твёрдо сказал, что мы их обыграем. Карпин определяет состав на первую игру более оптимальный, а на вторую — уже другой вариант состава. В предыдущем цикле мы первый матч играли с Иорданией, а потом — с Катаром.

Тогда сильнейший состав выступал во второй игре. А сейчас первый матч — с Ираном. К такой игре меньше времени на подготовку. А на вторую игру есть больше времени на анализ и подготовку. Но всё равно я верю, что наша сборная сейчас сильнее, потому что у нас на удивление подбирается хороший состав. Этот состав сборной мне представляется очень перспективным», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.