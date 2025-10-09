Лапорта ответил де Йонгу, выразившему недовольство проведением игры «Барселоны» в США

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта ответил на слова полузащитника сине-гранатовых Френки де Йонга, ранее высказавшего недовольство проведением матча 17-го тура чемпионата Испании с «Вильярреалом» на стадионе «Хард Рок» в США.

«УЕФА и Ла Лига согласились с этим. Мы будем играть там, где нам скажут. У каждого есть своё мнение, и я уважаю его. «Барса» будет играть в Майами. Для нас США — это развивающийся рынок, он очень важен. Во время летних туров мы заключили ряд соглашений о сотрудничестве. Эта игра поможет нам укрепить его», — приводит слова Лапорты Sport.es.

Ранее появлялась информация, что испанские клубы заработают € 5-6 млн благодаря матчу в Америке.

Самый короткий путь к PS5! Подробнее на fanexpress.championat.com ИГРАТЬ

Почему «Барселона» — больше, чем клуб: