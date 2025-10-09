Скидки
Беларусь — Дания. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Главная Футбол Новости

Лапорта ответил де Йонгу, выразившему недовольство проведением игры «Барселоны» в США

Лапорта ответил де Йонгу, выразившему недовольство проведением игры «Барселоны» в США
Президент «Барселоны» Жоан Лапорта ответил на слова полузащитника сине-гранатовых Френки де Йонга, ранее высказавшего недовольство проведением матча 17-го тура чемпионата Испании с «Вильярреалом» на стадионе «Хард Рок» в США.

Испания — Примера . 17-й тур
20 декабря 2025, суббота. 21:00 МСК
Вильярреал
Вильярреал
Не начался
Барселона
Барселона
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«УЕФА и Ла Лига согласились с этим. Мы будем играть там, где нам скажут. У каждого есть своё мнение, и я уважаю его. «Барса» будет играть в Майами. Для нас США — это развивающийся рынок, он очень важен. Во время летних туров мы заключили ряд соглашений о сотрудничестве. Эта игра поможет нам укрепить его», — приводит слова Лапорты Sport.es.

Ранее появлялась информация, что испанские клубы заработают € 5-6 млн благодаря матчу в Америке.

Материалы по теме
«Это несправедливо по отношению к турниру». Де Йонг — о матче «Барселоны» и «Вильярреала»

Почему «Барселона» — больше, чем клуб:

