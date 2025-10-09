Скидки
Мбаппе — о Винисиусе: мы два известных футболиста «Реала». Знаем, что нас будут обсуждать

Мбаппе — о Винисиусе: мы два известных футболиста «Реала». Знаем, что нас будут обсуждать
Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе ответил на вопрос о взаимоотношениях с вингером «сливочных» Винисиусом Жуниором.

«Винисиус? У меня с ним очень хорошие взаимоотношения. Намного более хорошие, чем в прошлом сезоне, потому что теперь мы лучше знаем друг друга. Он отличный футболист и человек.

Два знаменитых игрока в одной команде. Мы знаем, что люди будут говорить о нас, но наша цель одна — помочь «Реалу» выигрывать титулы», — сказал Мбаппе в интервью Movistar.

Мбаппе стал футболистом «Королевского клуба» летом 2024 года. Винисиус является игроком «сливочных» с лета 2018 года.

