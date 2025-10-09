Мхитарян высказался о сокращении игрового времени в нынешнем сезоне

Полузащитник «Интера» Генрих Мхитарян прокомментировал сокращение игрового времени по сравнению с прошлым сезоном. Хавбек чёрно-синих – 11-й футболист в команде по количеству сыгранных минут. В сезоне-2024/2025 он занимал пятое место по этому показателю.

«На самом деле, для меня ничего не изменилось: я не оцениваю своё влияние по количеству сыгранных минут. Продолжаю работать и бороться до конца, на тренировках и в матчах. Знаю, что играю не так стабильно, как раньше, но также понимаю, что в свои почти 37 лет нормально привлекать молодых игроков, которые являются будущим клуба. За Сучича, который часто играет на моей позиции, я просто рад: он сильный, качественный и харизматичный игрок и в ближайшие годы станет ключевым игроком «Интера», – приводит слова Мхитаряна La Gazzetta dello Sport.

На данный момент Мхитарян сыграл шесть матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. 21-летний хорватский хавбек Петар Сучич провёл семь встреч и отдал две голевые передачи.