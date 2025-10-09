Скидки
Беларусь — Дания. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Главная Футбол Новости

«Мы помним, как он приходил в ЦСКА, в каких условиях». Корнаухов — о Челестини

«Мы помним, как он приходил в ЦСКА, в каких условиях». Корнаухов — о Челестини
Аудио-версия:
Экс-защитник сборной России Олег Корнаухов объяснил, почему считает главного тренера ЦСКА Фабио Челестини лучшим тренером Мир Российской Премьер-Лиги в сентябре. Швейцарец набрал в голосовании 65,91%, опередив Сергея Семака из «Зенита» (12,6%) и Станислава Черчесова из «Ахмата» (6,88%).

«Сентябрь – как раз то время, когда можно было говорить, насколько ЦСКА под руководством Челестини удержится в лидирующей группе, будет продолжать свою игру, философию. Да, после матчей сборных оступились в гостях у «Ростова», но очень уверенно взяли две игры и сейчас идут на первом месте благодаря работе штаба Челестини.

Мы помним, как он приходил, в каких условиях, и видим: он умеет всё это поддержать, развить. На данный момент ЦСКА играет очень уверенно, очень красиво, и очень много футболистов по-новому раскрываются при Челестини», — приводит слова Корнаухова официальный сайт РПЛ.

