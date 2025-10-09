Агент Мусаева: надеюсь, Тамерлан будет готов к матчу с «Локомотивом»

Футбольный агент Таймаз Харханов, представляющий интересы нападающего ЦСКА Тамерлана Мусаева, высказался о состоянии своего клиента после травмы. Форвард был заменён на седьмой минуте встречи 11-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком» (3:2).

«У Тамерлана нет никакого надрыва или разрыва, просто спазм и отёк задней мышцы бедра. Надеюсь, что он будет готов к матчу с «Локомотивом», но пока это ещё непонятно. Тамерлан ездил в расположение сборной России, чтобы показаться врачам национальной команды, чтобы у них не было никаких вопросов. Это стандартная процедура», — сказал Хархаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Мусаев был включён в состав сборной России на октябрьские товарищеские матчи с Ираном и Боливией, однако покинул расположение национальной команды из-за повреждения. Дерби между ЦСКА и «Локомотивом» состоится в субботу, 18 октября, в 12-м туре РПЛ.