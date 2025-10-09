Сперцян поблагодарил болельщиков, признавших его лучшим игроком «Краснодара» в сентябре

Атакующий полузащитник и капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян обратился к болельщикам, признавшим его лучшим футболистом «быков» в сентябре. В голосовании хавбек опередил Станислава Агкацева и Диего Косту.
«Дорогие болельщики, спасибо всем, кто отдал голос за меня.
Это был тяжёлый месяц! Не всегда были довольны результатом, не всё у нас получалось, но мы всегда бьёмся друг за друга и отдаём все силы на поле!
От себя лично и от всей команды мы выбираем вас лучшими.
Спасибо за вашу поддержку», — написал Сперцян в своём телеграм-канале.
В сентябре полузащитник сыграл четыре матча за «Краснодар» во всех турнирах, где отметился одним ассистом.
