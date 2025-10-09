Скидки
Беларусь — Дания. Прямая трансляция
Сперцян поблагодарил болельщиков, признавших его лучшим игроком «Краснодара» в сентябре

Сперцян поблагодарил болельщиков, признавших его лучшим игроком «Краснодара» в сентябре
Атакующий полузащитник и капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян обратился к болельщикам, признавшим его лучшим футболистом «быков» в сентябре. В голосовании хавбек опередил Станислава Агкацева и Диего Косту.

«Дорогие болельщики, спасибо всем, кто отдал голос за меня.

Это был тяжёлый месяц! Не всегда были довольны результатом, не всё у нас получалось, но мы всегда бьёмся друг за друга и отдаём все силы на поле!

От себя лично и от всей команды мы выбираем вас лучшими.
Спасибо за вашу поддержку», — написал Сперцян в своём телеграм-канале.

В сентябре полузащитник сыграл четыре матча за «Краснодар» во всех турнирах, где отметился одним ассистом.

Смолов объяснил, почему считает, что Сперцян не мог оскорбить Ндонга на расовой почве

Самые титулованные футбольные клубы России:

