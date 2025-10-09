«Он очень дотошный». Игрок «Интера» Мхитарян высказался о тренере команды Кристиане Киву

Полузащитник «Интера» Генрих Мхитарян рассказал об изменениях в команде, который провёл главный тренер миланцев Кристиан Киву.

«Хотя некоторые моменты схожи, работа, которую мы проделываем с Киву, отличается от работы с Индзаги. Тактически это немного более вертикальная игра; мы стараемся завершить комбинацию как можно быстрее, с большей агрессией, но это также зависит от соперника: не всегда есть пространство. Нужно понимать, когда и как это сделать. Всё дело в деталях, которые в конечном счёте и имеют решающее значение.

Это только начало, мы работаем вместе всего несколько месяцев, однако мне очень нравится его внимание к каждой детали. Он очень дотошный, как и все отличные тренеры. Тренировки с ним интенсивные и особенно увлекательные. Они всех запутывают, дают дополнительную мотивацию, но при этом невероятно жёсткие. Они всегда помогают сосредоточиться, и это чувство помогает на поле. В целом Киву проделал отличную работу, поддерживая нас, чтобы мысленно перевернуть страницу после окончания прошлого сезона: прошлое изменить нельзя, но можно написать будущее», – приводит слова Мхитаряна La Gazzetta dello Sport.

Напомнил, Киву возглавил миланский клуб 9 июня 2025 года после ухода наставника Симоне Индзаги в «Аль-Хиляль».