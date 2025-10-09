Агент Кирилла Глебова высказался о невызове футболиста в сборную России

Футбольный агент Таймаз Харханов, представляющий интересы нападающего ЦСКА Кирилла Глебова, прокомментировал непопадание своего клиента в состав сборной России на товарищеские матчи с Ираном и Боливией в октябре.

«Понятно, что сборная России — это престижно, и Глебов вызывался туда пока только один раз. Он с удовольствием поехал бы туда, если бы был здоров. Однако Кирилл только восстановился после мышечного повреждения. Думаю, тренеры сборной правильно оценили, что нет необходимости вызывать его сразу после восстановления. Если бы вызвали, он с удовольствием поехал бы, но ничего страшного, что он остался в ЦСКА», — сказал Хархаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

19-летний форвард провёл в составе сборной России один матч — 4 сентября с национальной командой Иордании (0:0). В середине прошлого месяца Глебов получил травму бедра, из-за которой пропустил три матча армейцев в Мир Российской Премьер-Лиге и Фонбет Кубке России.