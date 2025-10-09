Мбаппе уверен, что побьёт рекорд Жиру по голам за сборную Франции

Нападающий и капитан сборной Франции Килиан Мбаппе считает, что сможет побить рекорд экс-форварда национальной команды Оливье Жиру по голам за «трёхцветных». На текущий момент Мбаппе забил 52 гола, а Жиру — 57. В пятницу, 10 октября, Франция встретится с Азербайджаном в матче квалификации к чемпионату мира.

«Я не нарушаю никаких табу, когда говорю, что могу забивать кому угодно. В каждой встрече есть своя реальность. [Азербайджан] — это команда, которая сыграла вничью с Украиной. [В этом матче] ставки выше, чем просто забитые мячи, хотя мы и не собираемся отказываться от этого.

Думаю, я побью [рекорд Жиру], но когда — не знаю. Может быть, завтра, кто знает? Может быть, позже. Это произойдёт естественно, и я продолжу двигаться дальше», — приводит слова Мбаппе Goal.

