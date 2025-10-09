Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Беларусь — Дания. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мхитарян рассказал о противостоянии с Модричем в миланском дерби

Мхитарян рассказал о противостоянии с Модричем в миланском дерби
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник «Интера» Генрих Мхитарян ответил на вопрос о противостоянии с хавбеком «Милана» Лукой Модричем в миланском дерби. Впервые в нынешнем сезоне команды встретятся в 12-м туре Серии А 23 ноября.

Италия — Серия А . 12-й тур
23 ноября 2025, воскресенье. 22:45 МСК
Интер М
Милан
Не начался
Милан
Милан
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

– Вдохновляет ли вас миланское дерби против Модрича в полузащите?
– Это дерби между «Интером» и «Миланом», а не между нами. Однако Модрич — пример для тех, кто любит футбол. У него была выдающаяся карьера, и он показывает, что с правильным настроем можно продержаться очень долго: думаю, у него ещё есть три-четыре года на высшем уровне. Он также подталкивает меня продолжать: я не говорю об истечении моего контракта, но в целом я хочу играть в футбол как можно дольше. Всё это, однако, при одном условии: чтобы я всё ещё был способен что-то дать команде. Когда я почувствую, что у меня больше нет прежних сил – прощайте, – приводит слова Мхитаряна La Gazzetta dello Sport.

36-летний Мхитарян сыграл шесть матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. 40-летний Модрич в семи встречах набрал 1+1 по системе «гол+пас».

Материалы по теме
Модрич сделал всё для победы «Милана» над «Ювентусом». Но эта игра была словно проклята
Модрич сделал всё для победы «Милана» над «Ювентусом». Но эта игра была словно проклята
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android