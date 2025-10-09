Мхитарян рассказал о противостоянии с Модричем в миланском дерби

Полузащитник «Интера» Генрих Мхитарян ответил на вопрос о противостоянии с хавбеком «Милана» Лукой Модричем в миланском дерби. Впервые в нынешнем сезоне команды встретятся в 12-м туре Серии А 23 ноября.

– Вдохновляет ли вас миланское дерби против Модрича в полузащите?

– Это дерби между «Интером» и «Миланом», а не между нами. Однако Модрич — пример для тех, кто любит футбол. У него была выдающаяся карьера, и он показывает, что с правильным настроем можно продержаться очень долго: думаю, у него ещё есть три-четыре года на высшем уровне. Он также подталкивает меня продолжать: я не говорю об истечении моего контракта, но в целом я хочу играть в футбол как можно дольше. Всё это, однако, при одном условии: чтобы я всё ещё был способен что-то дать команде. Когда я почувствую, что у меня больше нет прежних сил – прощайте, – приводит слова Мхитаряна La Gazzetta dello Sport.

36-летний Мхитарян сыграл шесть матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. 40-летний Модрич в семи встречах набрал 1+1 по системе «гол+пас».