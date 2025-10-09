Скидки
Сборная Узбекистана победила Кувейт в дебютном матче Каннаваро в качестве тренера команды

Сборная Узбекистана победила Кувейт в дебютном матче Каннаваро в качестве тренера команды
Завершился товарищеский матч между сборными Узбекистана и Кувейта. Игра проходила в Ташкенте. Встреча закончилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
09 октября 2025, четверг. 16:00 МСК
Узбекистан
Окончен
2 : 0
Кувейт
1:0     2:0    

На 10-й минуте матча счёт открыл нападающий узбекистанской национальной команды Эльдор Шомуродов. На 19-й минуте полузащитник Хожимат Эркинов укрепил преимущество хозяев.

Последний раз команды играли в очном матче в 2012 году. В той товарищеской встрече сборная Кувейта одержала минимальную победу со счётом 1:0.

Фабио Каннаваро занял должность главного тренера сборной Узбекистана 6 октября.

Шомуродов является игроком «Ромы», выступающим на правах аренды в «Истанбул Башакшехир». В России нападающий играл за «Ростов» с 2017 по 2020 год.

