Сборная Узбекистана победила Кувейт в дебютном матче Каннаваро в качестве тренера команды

Завершился товарищеский матч между сборными Узбекистана и Кувейта. Игра проходила в Ташкенте. Встреча закончилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.

На 10-й минуте матча счёт открыл нападающий узбекистанской национальной команды Эльдор Шомуродов. На 19-й минуте полузащитник Хожимат Эркинов укрепил преимущество хозяев.

Последний раз команды играли в очном матче в 2012 году. В той товарищеской встрече сборная Кувейта одержала минимальную победу со счётом 1:0.

Фабио Каннаваро занял должность главного тренера сборной Узбекистана 6 октября.

Шомуродов является игроком «Ромы», выступающим на правах аренды в «Истанбул Башакшехир». В России нападающий играл за «Ростов» с 2017 по 2020 год.

Будь первым в гонке за PS5! Подробнее на fanexpress.championat.com ИГРАТЬ

Лучший бомбардир в мировом футболе: