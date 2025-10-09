Сборная Узбекистана победила Кувейт в дебютном матче Каннаваро в качестве тренера команды

Завершился товарищеский матч между сборными Узбекистана и Кувейта. Игра проходила в Ташкенте. Встреча закончилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.
На 10-й минуте матча счёт открыл нападающий узбекистанской национальной команды Эльдор Шомуродов. На 19-й минуте полузащитник Хожимат Эркинов укрепил преимущество хозяев.
Последний раз команды играли в очном матче в 2012 году. В той товарищеской встрече сборная Кувейта одержала минимальную победу со счётом 1:0.
Фабио Каннаваро занял должность главного тренера сборной Узбекистана 6 октября.
Шомуродов является игроком «Ромы», выступающим на правах аренды в «Истанбул Башакшехир». В России нападающий играл за «Ростов» с 2017 по 2020 год.
Лучший бомбардир в мировом футболе: